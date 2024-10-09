Проект "Эрмитаж в годы войны" представят в январе 2025 г
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители на пресс-показе выставки "От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина" в Эрмитаже
Посетители на пресс-показе выставки "От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина" в Эрмитаже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Государственный Эрмитаж в январе 2025 года представит мемориально-исторический проект "Эрмитаж в годы войны" о жизни музея во время блокады к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"Государственный Эрмитаж в январе представит мемориально-исторический проект "Эрмитаж в годы войны" о жизни музея во время блокады. Экспозиция откроется в подвалах музея, где были оборудованы убежища для нескольких тысяч человек. Посетители узнают истории людей, которые ни на день не прекращали свою работу, дежурили в музейных залах, вели научную деятельность, сохраняя уникальные произведения искусства", - рассказала в ведомстве заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина.
В Оренбурге открылся филиал Эрмитажа
6 сентября, 11:28
Она отметила, что всего в 2025 году музей представит 30 выставочных проектов в Петербурге и за его пределами, а также откроет две постоянные экспозиции - Галерею современного фарфора и Галерею Петра Великого.
"Среди крупных проектов - выставка "К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря", которая будет представлена в Николаевском зале Зимнего дворца в июне. Экспозиция расскажет об истории поединков в России и Европе, а также эволюции разных типов оружия от античности до XIX века", - подчеркнула замглавы музея.
Музей продемонстрирует выставки "Неорусский стиль" и "Авангардный фарфор", рассказывающие о художественной жизни России рубежа XIX-XX веков, в Национальном музее Омана.
Музей продемонстрирует выставки "Неорусский стиль" и "Авангардный фарфор", рассказывающие о художественной жизни России рубежа XIX-XX веков, в Национальном музее Омана.
Выставка "Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма", на которой можно будет увидеть редчайшие произведения буддийской скульптуры и живописи, в том числе уникальные артефакты, принадлежавшие российской царской семье, откроется в октябре следующего года.
Экспозиция "Искусство портрета. Личность и эпоха" запланирована на конец 2025 года . Она продемонстрирует развитие портретного жанра на протяжении более чем четырех тысяч лет на примере портретов в скульптуре, живописи, графике, нумизматике и фотографии.
Эрмитаж расторг контракт на реставрацию здания Биржи в Петербурге
11 сентября, 12:50
Эрмитаж представит и проекты, приуроченные к 250-летию со дня рождения Карла Росси, архитектора Главного штаба, одного из зданий музея, и 550-летию великого скульптора Микеланджело Буонарроти. Инклюзивное направление будет отражено в выставке "Музейный детектив", посвященной истории античной статуи "Виктория Кальватоне". Тактильные модели в экспозиции обеспечат доступность выставки для посетителей с ограниченными возможностями зрения.
Музей также проведет ряд выставочных проектов в регионах. Весной в Екатеринбурге, в центре "Эрмитаж - Урал", представят около 120 предметов, отражающих тему охоты в искусстве и оружейном деле. В выставочном центре "Эрмитаж - Сибирь" в Омске осенью откроется экспозиция "Пять символов счастья", в которую войдет более 200 изделий из коллекций Отдела Востока.
Помимо этого, выставку о средневековых турнирах примет Приморская картинная галерея во Владивостоке. Работа над созданием выставочных центров Эрмитажа продолжится во Владивостоке и Калуге.
Новый взгляд на Петербург. Самые необычные экскурсии Северной столицы
10 сентября, 08:00