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Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок - РИА Новости, 09.10.2024
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11:51 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ek-1977143525.html
Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок
Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок - РИА Новости, 09.10.2024
Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась тем, что венгерское... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:51
2024-10-09T11:51
в мире
венгрия
россия
белоруссия
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
манфред вебер
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась тем, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности, и заявила, что именно это якобы угрожает безопасности ЕС, а вовсе не проблема мигрантов, о которой говорил в ЕП Орбан. "Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - озабочена Фон дер Ляйен. Ранее в пресс-службе Еврокомиссии заявили РИА Новости, что пока не получили развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждут от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность. Там также указали, что считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства". При этом депутат от французской партии "Национальное собрание" Фабрис Легри на заседании ЕП ранее заявил, что дело с упрощенной процедурой выдачи гражданам РФ и Белоруссии разрешений на работу и проживание в Венгрии стало "дымовой завесой" для непопулярной среди населения европейских стан миграционной политики Еврокомиссии под руководством Фон дер Ляйен. По его словам, "Еврокомиссия предпочла интересы нелегалов интересам европейцев и национальной безопасности стран ЕС". Депутат указал, что европейцы "не могут доверять ни уходящей, ни будущей Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен". В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС. -0-
https://ria.ru/20240930/orban-1975530972.html
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, манфред вебер, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок

Глава ЕК Фон дер Ляйен: Венгрия приглашает россиян без проверок безопасности

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась тем, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности, и заявила, что именно это якобы угрожает безопасности ЕС, а вовсе не проблема мигрантов, о которой говорил в ЕП Орбан.
"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - озабочена Фон дер Ляйен.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
30 сентября, 14:50
Ранее в пресс-службе Еврокомиссии заявили РИА Новости, что пока не получили развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждут от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность. Там также указали, что считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
При этом депутат от французской партии "Национальное собрание" Фабрис Легри на заседании ЕП ранее заявил, что дело с упрощенной процедурой выдачи гражданам РФ и Белоруссии разрешений на работу и проживание в Венгрии стало "дымовой завесой" для непопулярной среди населения европейских стан миграционной политики Еврокомиссии под руководством Фон дер Ляйен. По его словам, "Еврокомиссия предпочла интересы нелегалов интересам европейцев и национальной безопасности стран ЕС". Депутат указал, что европейцы "не могут доверять ни уходящей, ни будущей Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен".
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
30 июля, 10:32
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС. -0-
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене
7 августа, 13:01
 
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