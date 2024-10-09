Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок
Глава ЕК Фон дер Ляйен: Венгрия приглашает россиян без проверок безопасности
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возмутилась тем, что венгерское правительство "приглашает россиян в наш союз" без дополнительных проверок безопасности, и заявила, что именно это якобы угрожает безопасности ЕС, а вовсе не проблема мигрантов, о которой говорил в ЕП Орбан.
"Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов", - озабочена Фон дер Ляйен.
СМИ: Орбан хочет согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
30 сентября, 14:50
Ранее в пресс-службе Еврокомиссии заявили РИА Новости, что пока не получили развернутый письменный ответ от Венгрии на запрос о распространении на граждан России и Белоруссии программы выдачи венгерской двухлетней рабочей визы, ждут от Будапешта пояснения по проверке россиян и белорусов на безопасность. Там также указали, что считают, что от России якобы "исходит угроза безопасности", а потому все инструменты, которые используются странами и Евросоюзом, должны учитывать "вопросы безопасности всего шенгенского пространства".
При этом депутат от французской партии "Национальное собрание" Фабрис Легри на заседании ЕП ранее заявил, что дело с упрощенной процедурой выдачи гражданам РФ и Белоруссии разрешений на работу и проживание в Венгрии стало "дымовой завесой" для непопулярной среди населения европейских стан миграционной политики Еврокомиссии под руководством Фон дер Ляйен. По его словам, "Еврокомиссия предпочла интересы нелегалов интересам европейцев и национальной безопасности стран ЕС". Депутат указал, что европейцы "не могут доверять ни уходящей, ни будущей Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен".
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Примечательно, что опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС. -0-