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"Сопротивление ослабевает": на Западе заговорили об отступлении в Донбассе
"Сопротивление ослабевает": на Западе заговорили об отступлении в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024
"Сопротивление ослабевает": на Западе заговорили об отступлении в Донбассе
Украинские войска вынуждены отступать с открытой местности в Южном и Центральном Донбассе и уходить в населенные пункты, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:34
2024-10-09T15:34
2024-10-09T16:04
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать с открытой местности в Южном и Центральном Донбассе и уходить в населенные пункты, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Русские могут отсечь украинские части, которые вынуждены отступать в города, чтобы защитить себя, потому что они недостаточно сильны для обороны на открытой местности", — отметил он.По словам эксперта, одна из фундаментальных проблем, которая сейчас есть у украинцев, заключается в том, что их войска в Центральном и Южном Донбассе сейчас настолько перегружены, что не могут удерживать позиции между городами и поселками. Меркурис добавил, что они не в состоянии построить укрепления в этих местах и это дает российской армии возможность маневрировать."Мы видим это по всему Южному и Центральному Донбассу, а также в Запорожье и Херсоне и его окрестностях, украинское сопротивление быстро ослабевает", — резюмировал он.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html
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в мире, донбасс, сергей шойгу, вооруженные силы украины, запорожье, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Херсон
"Сопротивление ослабевает": на Западе заговорили об отступлении в Донбассе
Меркурис: ВСУ вынуждены отступать с открытой местности в города в Донбассе