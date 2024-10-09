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Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты - РИА Новости, 09.10.2024
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10:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/dietolog-1940037557.html
Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты
Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты - РИА Новости, 09.10.2024
Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты
Замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие, так как они сохранили в составе полезную клетчатку и витаминно-минеральные комплексы, сообщила... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:27
2024-10-09T10:27
общество
маргарита королева
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие, так как они сохранили в составе полезную клетчатку и витаминно-минеральные комплексы, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "Мы знаем, что продукты достаточно дефицитны в весеннее время, тем не менее, будем отдавать предпочтение тем, которые нам будут крайне необходимы для поддержания работоспособности, уровня энергии, бодрости, и защиты нас от сезонных заболеваний. В качестве завтрака лучше использовать зерновые. Геркулес лучше заливать теплой водой на ночь, без глубокой термической обработки. В результате у нас получается прекрасный пребиотик и пробиотик утром, к которому можно добавить немного горячей воды, масло Гхи, свежезамороженные ягоды и кусочки фруктов. Для завтрака подойдут и греча, и амарант, и другие крупы, которые принесут в наш организм массу полезных минеральных веществ, витамины А, Е, столь необходимые особенно в весенний период", - рассказала Королева. Диетолог отметила, что в качестве полезного завтрака можно использовать и куриное яйцо в виде омлетов, запеканок, а также творог, при хорошей его переносимости, и кисломолочные продукты. "На обед - источники полноценного белка из состава мяса, птицы, рыбы с полезными овощными гарнирами. Мы знаем, что свежие овощи и зелень еще не выросли, но можно воспользоваться свежезамороженными, которые были собраны в сезон и находились в условиях глубокой заморозки. Они сохранили не только полезную клетчатку, но и витаминно-минеральные комплексы. Даже свежая зелень, которую нам могут сейчас преподнести питомники, тоже будет прекрасным дополнение к салатам с целью получения и растительной клетчатки, и свежих витаминов и минералов", - рассказала она. Собеседница агентства уточнила, что источники полноценного белка - это мясо, птица, рыба, морепродукты, которые принимают участие в поддержании иммунитета и дают полезный строительный материал для обновления клеток, поддержания уровня гормонального фона, иммунной защиты. "Пить надо много жидкости, и это должна быть преимущественно чистая вода, не менее чем 25-30 граммов на килограмм массы тела. Пить надо между основными приемами пищи. Но к воде неплохо было бы добавлять морсы или смузи из замороженных ягод, собранных в сезон, и сохранивших растительную клетчатку в составе, и, конечно, биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, сохранившиеся за зиму", - рассказала Королева. Диетолог сообщила, что к пище также надо добавлять чеснок, лук, достаточное количество специй.
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
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общество, маргарита королева, россия
Общество, Маргарита Королева, Россия
Диетолог рассказала, чем полезны замороженные овощи и фрукты

Диетолог Королева: замороженные овощи и фрукты весной могут заменить свежие

© Фото : unsplash/Ashley WinklerЗамороженные ягоды
Замороженные ягоды - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : unsplash/Ashley Winkler
Замороженные ягоды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут заменить свежие, так как они сохранили в составе полезную клетчатку и витаминно-минеральные комплексы, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.
"Мы знаем, что продукты достаточно дефицитны в весеннее время, тем не менее, будем отдавать предпочтение тем, которые нам будут крайне необходимы для поддержания работоспособности, уровня энергии, бодрости, и защиты нас от сезонных заболеваний. В качестве завтрака лучше использовать зерновые. Геркулес лучше заливать теплой водой на ночь, без глубокой термической обработки. В результате у нас получается прекрасный пребиотик и пробиотик утром, к которому можно добавить немного горячей воды, масло Гхи, свежезамороженные ягоды и кусочки фруктов. Для завтрака подойдут и греча, и амарант, и другие крупы, которые принесут в наш организм массу полезных минеральных веществ, витамины А, Е, столь необходимые особенно в весенний период", - рассказала Королева.
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Диетолог отметила, что в качестве полезного завтрака можно использовать и куриное яйцо в виде омлетов, запеканок, а также творог, при хорошей его переносимости, и кисломолочные продукты.
"На обед - источники полноценного белка из состава мяса, птицы, рыбы с полезными овощными гарнирами. Мы знаем, что свежие овощи и зелень еще не выросли, но можно воспользоваться свежезамороженными, которые были собраны в сезон и находились в условиях глубокой заморозки. Они сохранили не только полезную клетчатку, но и витаминно-минеральные комплексы. Даже свежая зелень, которую нам могут сейчас преподнести питомники, тоже будет прекрасным дополнение к салатам с целью получения и растительной клетчатки, и свежих витаминов и минералов", - рассказала она.
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Собеседница агентства уточнила, что источники полноценного белка - это мясо, птица, рыба, морепродукты, которые принимают участие в поддержании иммунитета и дают полезный строительный материал для обновления клеток, поддержания уровня гормонального фона, иммунной защиты.
"Пить надо много жидкости, и это должна быть преимущественно чистая вода, не менее чем 25-30 граммов на килограмм массы тела. Пить надо между основными приемами пищи. Но к воде неплохо было бы добавлять морсы или смузи из замороженных ягод, собранных в сезон, и сохранивших растительную клетчатку в составе, и, конечно, биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины, сохранившиеся за зиму", - рассказала Королева.
Диетолог сообщила, что к пище также надо добавлять чеснок, лук, достаточное количество специй.
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