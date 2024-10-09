https://ria.ru/20241009/derbent-1977209244.html

В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе

В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе - РИА Новости, 09.10.2024

В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе

Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:41

2024-10-09T14:41

2024-10-09T14:41

происшествия

дербент

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава города Ахмед Кулиев. "При проведении производственных работ в канализационном коллекторе на улице Прибрежная погибли трое наших сотрудников. Сотрудник МУП "Дербентские очистные сооружения" Зайдулла Исрафилов спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание. Чтобы спасти его спустился директор МУП Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ "ГАТХ" Антон Шалбузов. Все трое скончались на месте", – написал Кулиев в своем Telegram-канале. По его словам, причины произошедшего устанавливаются. Мэр заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. "По предварительной информации, в коллекторе скопился ядовитый газ, который мог стать причиной гибели мужчин", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. По факту произошедшего прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки.

https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html

дербент

россия

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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)