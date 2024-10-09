https://ria.ru/20241009/derbent-1977209244.html
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе - РИА Новости, 09.10.2024
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе
Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:41
2024-10-09T14:41
2024-10-09T14:41
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_a6035731299303302f236648cca872a4.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава города Ахмед Кулиев. "При проведении производственных работ в канализационном коллекторе на улице Прибрежная погибли трое наших сотрудников. Сотрудник МУП "Дербентские очистные сооружения" Зайдулла Исрафилов спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание. Чтобы спасти его спустился директор МУП Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ "ГАТХ" Антон Шалбузов. Все трое скончались на месте", – написал Кулиев в своем Telegram-канале. По его словам, причины произошедшего устанавливаются. Мэр заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. "По предварительной информации, в коллекторе скопился ядовитый газ, который мог стать причиной гибели мужчин", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. По факту произошедшего прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_413387954fea54e32148c448e16d5cdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе
Мэр Дербента Кулиев сообщил о гибели трех человек в канализационном коллекторе