Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/derbent-1977209244.html
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе - РИА Новости, 09.10.2024
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе
Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:41
2024-10-09T14:41
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_a6035731299303302f236648cca872a4.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава города Ахмед Кулиев. "При проведении производственных работ в канализационном коллекторе на улице Прибрежная погибли трое наших сотрудников. Сотрудник МУП "Дербентские очистные сооружения" Зайдулла Исрафилов спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание. Чтобы спасти его спустился директор МУП Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ "ГАТХ" Антон Шалбузов. Все трое скончались на месте", – написал Кулиев в своем Telegram-канале. По его словам, причины произошедшего устанавливаются. Мэр заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. "По предварительной информации, в коллекторе скопился ядовитый газ, который мог стать причиной гибели мужчин", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. По факту произошедшего прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки.
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html
дербент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_413387954fea54e32148c448e16d5cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе

Мэр Дербента Кулиев сообщил о гибели трех человек в канализационном коллекторе

© РИА Новости / Дмитрий МакеевРабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Трое сотрудников муниципальных коммунальных служб погибли в дагестанском Дербенте во время производственных работ в канализационном коллекторе, сообщил глава города Ахмед Кулиев.
"При проведении производственных работ в канализационном коллекторе на улице Прибрежная погибли трое наших сотрудников. Сотрудник МУП "Дербентские очистные сооружения" Зайдулла Исрафилов спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание. Чтобы спасти его спустился директор МУП Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ "ГАТХ" Антон Шалбузов. Все трое скончались на месте", – написал Кулиев в своем Telegram-канале.
Произошло обрушение породы в очистном забое на шахте Восточная Денисовская в Нерюнгринском районе в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте
8 октября, 04:54
По его словам, причины произошедшего устанавливаются. Мэр заверил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.
"По предварительной информации, в коллекторе скопился ядовитый газ, который мог стать причиной гибели мужчин", – сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
По факту произошедшего прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
16 июля, 15:01
 
ПроисшествияДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала