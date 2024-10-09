https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html

Суд продлил арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Кузнецову

Суд продлил арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Кузнецову - РИА Новости, 09.10.2024

Суд продлил арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Кузнецову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 12 января предпринимателю Леве Мартиросяну, обвиняемому в даче взятки начальнику главного управления кадров... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:10

2024-10-09T17:10

2024-10-09T17:14

происшествия

россия

юрий кузнецов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 12 января предпринимателю Леве Мартиросяну, обвиняемому в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру содержания под стражей до 12 января", - огласила решение судья Евгения Козлова.Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настаивал следователь, указывая на разглашение секретных данных.Ранее адвокат Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.Накануне 235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста Кузнецова.По данным СК РФ, Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей за определенные действия в интересах взяткодателя.

https://ria.ru/20241009/patriot-1977085761.html

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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)