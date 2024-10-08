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В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 08.10.2024 (обновлено: 12:12 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vsu-1976921704.html
В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ
В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ
Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:30
2024-10-08T12:12
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.Украинские пленные на допросе отказались от обмена и призвали других военнослужащих ВСУ сдаваться. Видео есть в распоряжении РИА Новости.Один из десантников рассказал, что его поймали в Черниговской области и отправили на передовую. Он жалуется, что командиры просто бросили группу.&quot;Складывайте оружие. &lt;…&gt; Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если. — Прим. ред.) в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас&quot;, — сказал пленный.Еще один украинский десантник сообщил, что его мобилизовали в Черниговской области, другой оказался из Житомира."Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие", — пояснил РИА Новости представитель российских силовых структур.В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976638507.html
https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html
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96
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7 495 645-6601
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353
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Украинские военные, взятые в плен в Курской области
Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу из 5 человек в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Взятые в плен заявили, что не хотят возвращаться на Украину, и призвали ВСУ складывать оружие.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области российские военные захватили разведгруппу ВСУ

ВС РФ в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу из пяти человек

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КУРСК, 8 окт — РИА Новости. Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
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Украинские пленные на допросе отказались от обмена и призвали других военнослужащих ВСУ сдаваться. Видео есть в распоряжении РИА Новости.
Один из десантников рассказал, что его поймали в Черниговской области и отправили на передовую. Он жалуется, что командиры просто бросили группу.
«

"Складывайте оружие. <…> Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если. — Прим. ред.) в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас", — сказал пленный.

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Еще один украинский десантник сообщил, что его мобилизовали в Черниговской области, другой оказался из Житомира.
«
"Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие", — пояснил РИА Новости представитель российских силовых структур.
В конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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