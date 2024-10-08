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Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась - РИА Новости, 08.10.2024
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Наука
 
09:28 08.10.2024 (обновлено: 09:32 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/vspyshka-1976887701.html
Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась
Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась - РИА Новости, 08.10.2024
Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась
Магнитные бури, начавшиеся на Земле после мощных вспышек на Солнце, усилились под воздействием корональной дыры, также образовавшейся на звезде, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:28
2024-10-08T09:32
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Магнитные бури, начавшиеся на Земле после мощных вспышек на Солнце, усилились под воздействием корональной дыры, также образовавшейся на звезде, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв."Продолжаются и даже частично усилились вчерашние магнитные бури. Текущий балл события — G3, то уровень 3 по 5-балльной системе. Причина комплексная — к планете продолжает приходить выбрасываемое областью 3842 солнечное вещество, к которому добавилось воздействие очень крупной корональной дыры с размерами около 300 тысяч килиметров, сформированной в северном полушарии Солнца", - сказал Богачёв.Он объяснил, что под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство.На изображениях Солнца такие участки видны как более тёмные области короны (из-за ухода отсюда светящегося вещества), что и определило их название, рассказал учёный."Под влиянием корональной дыры планета будет находиться ещё не менее двух суток. Это не означает непрерывные бури, но, в целом, сильно повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки в данный период", - предупредил Богачёв.
https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась

Начавшаяся после вспышек на Солнце магнитная буря усилилась

© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIAСамая мощная вспышка произошла на Солнце за лето 2024 года
Самая мощная вспышка произошла на Солнце за лето 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIA
Самая мощная вспышка произошла на Солнце за лето 2024 года. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Магнитные бури, начавшиеся на Земле после мощных вспышек на Солнце, усилились под воздействием корональной дыры, также образовавшейся на звезде, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"Продолжаются и даже частично усилились вчерашние магнитные бури. Текущий балл события — G3, то уровень 3 по 5-балльной системе. Причина комплексная — к планете продолжает приходить выбрасываемое областью 3842 солнечное вещество, к которому добавилось воздействие очень крупной корональной дыры с размерами около 300 тысяч килиметров, сформированной в северном полушарии Солнца", - сказал Богачёв.
Он объяснил, что под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство.
На изображениях Солнца такие участки видны как более тёмные области короны (из-за ухода отсюда светящегося вещества), что и определило их название, рассказал учёный.
"Под влиянием корональной дыры планета будет находиться ещё не менее двух суток. Это не означает непрерывные бури, но, в целом, сильно повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки в данный период", - предупредил Богачёв.
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