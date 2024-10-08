https://ria.ru/20241008/ukraina-1977060264.html

"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024

"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Российские военные приближаются к главным логистическим центрам ВСУ по мере ускоряющегося наступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:36

2024-10-08T20:36

2024-10-08T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

запорожская область

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49d47be04c5331053f409f1c7481ffcc.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные приближаются к главным логистическим центрам ВСУ по мере ускоряющегося наступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. <…> Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов", — отметил он.По словам эксперта, представление о том, что Украина может выиграть боевые действия на истощение против России, представляют собой опасную фантазию."Время поджимает. Украина терпит одно поражение за другим, украинская армия терпит поражение от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html

https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины