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"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977060264.html
"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Российские военные приближаются к главным логистическим центрам ВСУ по мере ускоряющегося наступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:36
2024-10-08T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные приближаются к главным логистическим центрам ВСУ по мере ускоряющегося наступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. &lt;…&gt; Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов", — отметил он.По словам эксперта, представление о том, что Украина может выиграть боевые действия на истощение против России, представляют собой опасную фантазию."Время поджимает. Украина терпит одно поражение за другим, украинская армия терпит поражение от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины", — резюмировал Меркурис.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html
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в мире, украина, россия, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Запорожская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Близки к захвату". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Меркурис: ВС России приближаются к ключевым логистическим пунктам ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные приближаются к главным логистическим центрам ВСУ по мере ускоряющегося наступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. <…> Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов", — отметил он.
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По словам эксперта, представление о том, что Украина может выиграть боевые действия на истощение против России, представляют собой опасную фантазию.
"Время поджимает. Украина терпит одно поражение за другим, украинская армия терпит поражение от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины", — резюмировал Меркурис.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЗапорожская областьСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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