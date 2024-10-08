https://ria.ru/20241008/ukraina-1977056905.html

Постпреды ЕС согласуют механизм кредита Киеву на 35 миллиардов евро

Постпреды ЕС согласуют механизм кредита Киеву на 35 миллиардов евро - РИА Новости, 08.10.2024

Постпреды ЕС согласуют механизм кредита Киеву на 35 миллиардов евро

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду планируют завершить согласование механизма кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:47

2024-10-08T19:47

2024-10-08T19:47

россия

украина

киев

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

паоло джентилони

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду планируют завершить согласование механизма кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, следует из повестки предстоящего заседания. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. "Использование чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов России, для обслуживания и погашения кредитов. Положение об установлении механизма кредитного сотрудничества с Украиной и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине. Анализ окончательного компромиссного текста с целью его согласования. Решение о запуске письменной процедуры", - указывается в повестке заседания постпредов, которое начнется в среду в 17.00 по местному времени (18.00 мск). На встрече также планируется согласовать и ряд связанных с российскими активами поправок в действующий режим экономических санкций ЕС против России. В случае согласования постпредами, решение о механизме кредита поступит на окончательное формальное утверждение странам Евросоюза на министерском уровне. Об окончательном решении может быть официально объявлено в ходе саммита ЕС 17-18 октября. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС. Ранее в Еврокомиссии РИА Новости заявляли, что ЕК готовит предложение по кредиту Украине в рамках согласованного ранее странами G7 кредита на 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских активов, и что ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает прологацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.

https://ria.ru/20240920/ek-1973879543.html

https://ria.ru/20241008/es-1976908329.html

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976115345.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии