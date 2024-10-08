Украина не может победить на поле боя, заявил Орбан
Орбан: Украина не может победить на поле боя, поэтому ей нужно вести переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам.
"Если вы не можете победить на поле боя, вы должны коммуницировать, вести переговоры, заключать перемирие", - сказал Орбан, отвечая на вопрос украинских СМИ на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировал телеканал HirTV.
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По его словам, избранная Евросоюзом стратегия является "глупой" и "не работает", поэтому Венгрия ищет единомышленников, чтобы убедить Брюссель изменить ее.
В ответ на утверждения украинских СМИ о том, что Венгрия якобы блокирует или замедляет инициативы ЕС по Украине, Орбан отметил, что Будапешт "ничего не останавливает и не блокирует", а просто "придерживается своей абсолютно четкой позиции", несмотря на то, что сторонники мирного урегулирования конфликта в ЕС в меньшинстве.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.