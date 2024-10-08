https://ria.ru/20241008/ukraina-1976987943.html

В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет

В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет - РИА Новости, 08.10.2024

В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет

В ФРГ заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком кабмине. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:02

2024-10-08T15:02

2024-10-08T15:02

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В ФРГ заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком кабмине. "Соглашения Минск-3 точно не будет", - говорится в сообщении. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, россия, ангела меркель, владимир путин, петр порошенко