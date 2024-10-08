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В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976987943.html
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет - РИА Новости, 08.10.2024
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
В ФРГ заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком кабмине. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:02
2024-10-08T15:02
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В ФРГ заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком кабмине. "Соглашения Минск-3 точно не будет", - говорится в сообщении. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html
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в мире, украина, донбасс, россия, ангела меркель, владимир путин, петр порошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Ангела Меркель, Владимир Путин, Петр Порошенко
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет

Reuters: источник в правительстве ФРГ заявил, что "Минска-3" по Украине не будет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В ФРГ заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком кабмине.
"Соглашения Минск-3 точно не будет", - говорится в сообщении.
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Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияАнгела МеркельВладимир ПутинПетр Порошенко
 
 
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