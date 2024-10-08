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В Киеве заявили о разрыве единого фронта - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html
В Киеве заявили о разрыве единого фронта
В Киеве заявили о разрыве единого фронта - РИА Новости, 08.10.2024
В Киеве заявили о разрыве единого фронта
Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:27
2024-10-08T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
олег стариков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна", — отметил он.По словам эксперта, оборона ВСУ пробита в отдельных местах, в результате чего Киев вынужден перебрасывать резервы с одного участка на другой. Из-за больших расстояний между этими прорывами нарушилось единство линии соприкосновения, пояснил полковник."Теперь они начинают одновременно вести давление на всех участках фронта", — резюмировал Стариков.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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в мире, киев, россия, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, сергей шойгу, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Запорожская область
В Киеве заявили о разрыве единого фронта

Стариков: соединения ВСУ на фронте потеряли связность между собой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт".
"Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна", — отметил он.
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По словам эксперта, оборона ВСУ пробита в отдельных местах, в результате чего Киев вынужден перебрасывать резервы с одного участка на другой. Из-за больших расстояний между этими прорывами нарушилось единство линии соприкосновения, пояснил полковник.
"Теперь они начинают одновременно вести давление на всех участках фронта", — резюмировал Стариков.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияОлег СтариковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуЗапорожская область
 
 
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