https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html

В Киеве заявили о разрыве единого фронта

В Киеве заявили о разрыве единого фронта - РИА Новости, 08.10.2024

В Киеве заявили о разрыве единого фронта

Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:27

2024-10-08T14:27

2024-10-08T14:27

специальная военная операция на украине

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олег стариков

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна", — отметил он.По словам эксперта, оборона ВСУ пробита в отдельных местах, в результате чего Киев вынужден перебрасывать резервы с одного участка на другой. Из-за больших расстояний между этими прорывами нарушилось единство линии соприкосновения, пояснил полковник."Теперь они начинают одновременно вести давление на всех участках фронта", — резюмировал Стариков.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976924874.html

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