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В Киеве заявили о разрыве единого фронта
В Киеве заявили о разрыве единого фронта - РИА Новости, 08.10.2024
В Киеве заявили о разрыве единого фронта
Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:27
2024-10-08T14:27
2024-10-08T14:27
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Для украинских войск произошел разрыв единства всего фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна", — отметил он.По словам эксперта, оборона ВСУ пробита в отдельных местах, в результате чего Киев вынужден перебрасывать резервы с одного участка на другой. Из-за больших расстояний между этими прорывами нарушилось единство линии соприкосновения, пояснил полковник."Теперь они начинают одновременно вести давление на всех участках фронта", — резюмировал Стариков.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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В Киеве заявили о разрыве единого фронта
Стариков: соединения ВСУ на фронте потеряли связность между собой