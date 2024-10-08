https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html

Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков

Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.10.2024

Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков

На саммите БРИКС в Казани не планируется проводить отдельную сессию по вопросу Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:42

2024-10-08T12:42

2024-10-08T15:42

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На саммите БРИКС в Казани не планируется проводить отдельную сессию по вопросу Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Также не ожидается мероприятий по линии "Друзей мира", добавил дипломат."В рамках БРИКС ничего этого не было формализовано", — пояснил помощник главы государства.О создании группы "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса стало известно 27 сентября. Министры иностранных дел и высокопоставленные представители некоторых стран провели встречу на полях Генассамблеи ООН. По ее итогам Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. В обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.Китай и Бразилия в мае этого года опубликовали документ по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы более чем от 100 стран. Он призывает все вовлеченные стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций. В документе подчеркивается, что диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Также авторы призывают увеличить объем гуманитарной помощи и не допустить разрастания гуманитарного кризиса, избегать ударов по гражданскому населению и гражданским объектам.

https://ria.ru/20240912/si_tszinpin--1972273931.html

https://ria.ru/20240927/siyyarto-1975132746.html

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украина, казань, россия, юрий ушаков, брикс