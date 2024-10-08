https://ria.ru/20241008/tykva-1906576097.html

Врач рассказал, сколько можно съесть тыквы в день

Врач рассказал, сколько можно съесть тыквы в день - РИА Новости, 08.10.2024

Врач рассказал, сколько можно съесть тыквы в день

Тыква имеет довольно низкую калорийность, но высокий гликемический индекс, взрослым можно съедать в день 200-300 граммов, детям - 100 граммов, сообщил РИА... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:18

2024-10-08T12:18

2024-10-08T12:18

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тыква имеет довольно низкую калорийность, но высокий гликемический индекс, взрослым можно съедать в день 200-300 граммов, детям - 100 граммов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Тыква имеет довольно низкую калорийность, но высокий гликемический индекс. Поэтому употреблять ее нужно умеренно. Взрослым можно съедать в день 200-300 граммов, детям - 100 граммов", - рассказал Тяжельников. По его словам, аккуратно нужно употреблять тыкву людям с сахарным диабетом, с хроническим гастритом и пониженной кислотностью. "Из-за способности овоща стимулировать моторику желудка, исключать тыкву из рациона нужно при обострениях заболеваний ЖКТ, панкреатита или желчекаменной болезни, а также при индивидуальной непереносимости продукта", - отметил врач. Собеседник агентства рассказал, что тыква - полезный и доступный овощ, который содержит целый кладезь витаминов и полезных для здоровья веществ. Так, каротина тыква содержит в пять раз больше, чем морковь. Витамины A, С, E, РР, Т, К, группы В, микроэлементы: калий, магний, кальций, железо, фосфор, цинк – все это есть в мякоти тыквы. Овощ также служит источником клетчатки, природных антиоксидантов и растительного белка. "Тыква обладает мочегонным действием, улучшает пищеварение, обмен веществ, благотворно влияет на зрение и иммунную систему, на работу сердца и печени, а благодаря входящим в ее состав фитостеролам способствует выведению "плохого холестерина". Из-за множества полезных свойств тыквы ее включают в лечебные диеты при различных заболеваниях", - сообщил Тяжельников. Он добавил, что употреблять овощ желательно термически обработанным. В сыром виде она хуже переваривается и может вызывать вздутие живота.

https://radiosputnik.ru/20231027/tykva-1905404037.html

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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество