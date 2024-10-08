https://ria.ru/20241008/temrezov-1976906374.html

Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР

Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР - РИА Новости, 08.10.2024

Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР

Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:40

2024-10-08T10:40

2024-10-08T10:40

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

жкх

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ПЯТИГОРСК, 8 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР путем передачи полномочий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог от минстроя республики и организации безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения от министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР", - говорится в сообщении. Также в понедельник глава региона утвердил за заместителями председателя правительства КЧР новый перечень курируемых ими органов государственной власти.

https://ria.ru/20241004/kchr-1976437493.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, жкх