https://ria.ru/20241008/temrezov-1976906374.html
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР - РИА Новости, 08.10.2024
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:40
2024-10-08T10:40
2024-10-08T10:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
жкх
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ПЯТИГОРСК, 8 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР путем передачи полномочий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог от минстроя республики и организации безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения от министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР", - говорится в сообщении. Также в понедельник глава региона утвердил за заместителями председателя правительства КЧР новый перечень курируемых ими органов государственной власти.
https://ria.ru/20241004/kchr-1976437493.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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рашид темрезов, жкх
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, ЖКХ
ПЯТИГОРСК, 8 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР путем передачи полномочий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог от минстроя республики и организации безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения от министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР", - говорится в сообщении.
Также в понедельник глава региона утвердил за заместителями председателя правительства КЧР новый перечень курируемых ими органов государственной власти.