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Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР - РИА Новости, 08.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
10:40 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/temrezov-1976906374.html
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР - РИА Новости, 08.10.2024
Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:40
2024-10-08T10:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
жкх
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ПЯТИГОРСК, 8 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР путем передачи полномочий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог от минстроя республики и организации безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения от министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР", - говорится в сообщении. Также в понедельник глава региона утвердил за заместителями председателя правительства КЧР новый перечень курируемых ими органов государственной власти.
https://ria.ru/20241004/kchr-1976437493.html
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рашид темрезов, жкх
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, ЖКХ

Темрезов: министерство транспорта и дорожного хозяйства будет создано в КЧР

© Фото : Карачаево-Черкесская Республика/ВКонтьактеГлава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по вопросу структурных изменений в Правительстве Карачаево-Черкесии
Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по вопросу структурных изменений в Правительстве Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Карачаево-Черкесская Республика/ВКонтьакте
Глава КЧР Рашид Темрезов провел совещание по вопросу структурных изменений в Правительстве Карачаево-Черкесии
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Дзен
ПЯТИГОРСК, 8 окт - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе проведения совещания по вопросу структурных изменений в правительстве Карачаево-Черкесии сообщил о создании нового министерства транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С целью усиления работы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм, в структуре правительства КЧР будет создано новое министерство транспорта и дорожного хозяйства КЧР путем передачи полномочий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог от минстроя республики и организации безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания населения от министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР", - говорится в сообщении.
Также в понедельник глава региона утвердил за заместителями председателя правительства КЧР новый перечень курируемых ими органов государственной власти.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЖКХ
 
 
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