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Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram - РИА Новости, 08.10.2024
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23:22 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/telegram-1977072605.html
Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram
Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram - РИА Новости, 08.10.2024
Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера, включая возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T23:22
2024-10-08T23:22
общество
павел дуров
telegram
технологии
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера, включая возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, а также улучшения для хэштегов и подарков. "Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями. Эти обновления включают 5 улучшений для подарков, 3 для хэштегов, возможность добавлять медиа в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что команда мессенджера проделала такую работу за один день. Ранее в октябре мессенджер уже представил обновление: пользователи теперь могут отправлять подарки друзьям; также в Telegram появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов. В меню жалоб появились новые категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, павел дуров, telegram, технологии
Общество, Павел Дуров, Telegram, Технологии
Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram

Дуров: пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера, включая возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, а также улучшения для хэштегов и подарков.
"Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями. Эти обновления включают 5 улучшений для подарков, 3 для хэштегов, возможность добавлять медиа в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что команда мессенджера проделала такую работу за один день.
Ранее в октябре мессенджер уже представил обновление: пользователи теперь могут отправлять подарки друзьям; также в Telegram появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов. В меню жалоб появились новые категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций".
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