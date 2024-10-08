https://ria.ru/20241008/telegram-1977072605.html

Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram

Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram - РИА Новости, 08.10.2024

Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера, включая возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:22

2024-10-08T23:22

2024-10-08T23:22

общество

павел дуров

telegram

технологии

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд обновлений мессенджера, включая возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, а также улучшения для хэштегов и подарков. "Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями. Эти обновления включают 5 улучшений для подарков, 3 для хэштегов, возможность добавлять медиа в сообщение после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения", — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что команда мессенджера проделала такую работу за один день. Ранее в октябре мессенджер уже представил обновление: пользователи теперь могут отправлять подарки друзьям; также в Telegram появилась платформа для отправки кодов, которая позволяет бизнесу верифицировать номера телефонов клиентов. В меню жалоб появились новые категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций".

https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, павел дуров, telegram, технологии