https://ria.ru/20241008/sukarnoputri-1976843765.html

Мегавати Сукарнопутри: я вижу в Путине лидера, верящего в свои принципы

Мегавати Сукарнопутри: я вижу в Путине лидера, верящего в свои принципы - РИА Новости, 08.10.2024

Мегавати Сукарнопутри: я вижу в Путине лидера, верящего в свои принципы

Мегавати Сукарнопутри, дочь первого президента и отца-основателя Индонезии Сукарно, руководила страной с 2001 по 2004 годы. За это время политик успела... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

2024-10-08T08:00

интервью - авторы

владимир путин

юрий гагарин (космонавт)

никита хрущев

индонезия

россия

москва

санкт-петербургский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976840934_74:151:1040:694_1920x0_80_0_0_3a8992570fb6f758a06b89e250320f16.jpg

Мегавати Сукарнопутри, дочь первого президента и отца-основателя Индонезии Сукарно, руководила страной с 2001 по 2004 годы. За это время политик успела значительно расширить горизонты двусторонних отношений с Россией, в том числе и в сфере обороны – в апреле 2003 года между Москвой и Джакартой был подписан контракт на поставку в Индонезию четырех истребителей Су-30КИ и двух вертолетов Ми-35. Сейчас Мегавати возглавляет крупнейшую партию в Индонезии, Демократическую партию борьбы (PDI-P), а также выступает председателем Управляющего совета Агентства по развитию идеологии Панчасилы (BPIP) и Руководящего комитета Национального агентства исследований и инноваций (BRIN). В сентябре Мегавати вновь посетила Россию, в этот раз сосредоточив свое внимание на выступлении в СПбГУ. В интервью РИА Новости по итогам визита Мегавати подчеркнула, что видит большие перспективы сотрудничества России и Индонезии в области науки и инноваций. Экс-президент отметила твердую позицию текущего российского лидерства, призвала к борьбе с современными практиками неоколониализма, а также объявила о разрешении поставить памятник себе и своему отцу на территории СПбГУ. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Как прошел ваш недавний визит в Россию? Какое впечатление он на вас произвел? Считаете ли вы, что Россия изменилась в лучшую сторону с тех пор, как вы посещали нашу страну в прошлый раз?– В истории борьбы Индонезии за независимость Россия сыграла очень важную роль. Ее поддержка Азиатско-Африканской конференции и Движения неприсоединения способствовала укреплению мира во всем мире через уважение к свободе, миру и справедливости путем продвижения принципа мирного сосуществования. Учитывая эти исторические аспекты, мой визит в Россию очень важен. Помимо проведения свободной и активной внешней политики, сотрудничество в области исследований и инноваций между возглавляемым мною Национальным агентством по исследованиям и инновациям (BRIN) и рядом университетов и научных организаций в России будет способствовать улучшению сотрудничества в будущем.Я была впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями. Санкт-Петербургский государственный университет с 300-летней историей внес реальный вклад не только в развитие российской цивилизации, но и в развитие цивилизации мировой. Я хотела бы выразить свою благодарность за оказанный мне прием.Я вижу российское общество более развитым, более открытым и исторически обладающим высоким числом цивилизационных достижений. Все это – важные активы для будущего России и ее вклада в совершенствование мировой цивилизации.– Пожалуйста, опишите в нескольких словах, каким вы видите будущее Индонезии?– Видение будущего Индонезии было хорошо сформулировано отцом-основателем Индонезии Бунг Карно (альтернативное имя первого президента страны Сукарно – ред.), провозгласившим начало индонезийской нации. Это будущее заключается в создании Великой Индонезии, суверенной в политике, стоящей на собственных ногах в экономической сфере и обладающей индивидуальностью в культуре.– Какие ценности ваша партия будет продвигать сейчас? Будет ли она продолжать придерживаться ценностей Сукарно?– Идеологией партии PDI Perjuangan является Панчасила, сохраняющая дух, который в нее вдохнули в день ее рождения 1 июня 1945 года. Ценности национальности, народного мандата и социальной справедливости являются идентичностью партии. Все идеи, мысли, идеалы и борьба Бунг Карно продолжают оставаться духом и направлением борьбы индонезийской нации и государства в будущем.– Ранее вы отмечали, что чувствуете некую внутреннюю близость с нашей страной, в том числе благодаря рассказам вашего отца о России. Остается ли это актуальным и сегодня?– Исторические отношения между Индонезией и Россией, особенно благодаря истории солидарности Бунг Карно и российских лидеров в преодолении трудностей, стали живым памятником и продолжают оставаться в памяти индонезийской нации и народа. Так называемый Госпиталь дружбы и великолепный стадион Гелора Бунг Карно – это примеры и проявления дружбы между двумя народами, которыми индонезийский народ гордится и по сей день.В Индонезии много людей с именем Гагарин, потому что Сукарно был близок с Никитой Хрущевым. Когда Хрущев посетил Индонезию, Сукарно попросил, чтобы визит сопровождал Юрий Гагарин, первый космонавт из вашей страны. Затем Сукарно вручил ему высшую награду Bintang Maha Putera. Тогда многие индонезийцы были так горды Гагариным, что давали своим детям имя "Гагарин"– Как вы оцениваете ситуацию в мире сейчас по сравнению с тем временем, когда вы были президентом Индонезии?– Когда я стала президентом, мир столкнулся с многополярной системой и войной с терроризмом. Сегодня мир многополярен, но все еще характеризуется геополитическими битвами через борьбу за природные ресурсы и доступ к рынкам, битвами за экономическое, финансовое, технологическое, военное превосходство, а также торговыми войнами.Каждый раз, когда я вижу реальность международной системы в существующем виде, мне всегда приходит на ум геополитическое мышление Бунг Карно, который боролся за новый мировой порядок через реформу Организации Объединенных Наций, которая была настроена на создание мира, свободного от различных форм колониализма, и призывала каждую нацию быть равной и бороться за мир и справедливость, руководствуясь общечеловеческими ценностями.Наблюдая за текущей ситуацией в мире, я очень обеспокоена тем, что мир по-прежнему сталкивается с различными формами неоколониализма и геополитическими битвами за счет превосходства военной мощи и игнорирования культурного уклада. Между тем на фоне этих различных геополитических напряжений возникла новая проблема, которая имеет огромное влияние, а именно глобальное потепление.Экологическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением, огромна и затрагивает само выживание человечества. Возникают различные продовольственные кризисы, наносится серьезный экологический ущерб. Я продолжаю призывать к более прогрессивному и справедливому международному сотрудничеству в решении этих проблем.– Во время вашего пребывания на посту президента Индонезии многие отмечали, что у вас сложились позитивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Могу я спросить, что вы думаете о нем?– Я знаю президента Владимира Путина с тех пор, как он был членом правительства Санкт-Петербурга. Во время моего пребывания на посту президента в 2001-2004 годах экономическое и оборонное сотрудничество значительно расширилось. В ходе моего визита в Россию в 2003 году я подписала декларацию о дружественных отношениях и партнерстве, в том числе об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов "Сухой" и другой военной техники. Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе. Я очень гордилась, когда в 2021 году получила от президента Путина Звезду Дружбы.– Ранее сообщалось, что вы планируете установить памятник президента Сукарно в России. Скажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать этот проект, что он для вас значит?– Когда я посетила Санкт-Петербургский государственный университет, ректор и академическое сообщество с уважением отнеслись к истории борьбы Бунг Карно. Форма этого уважения – выражение признательности в виде строительства памятника Бунг Карно. Ректор даже предложил воздвигнуть статую меня, на что я ответила, что подумаю об этом. После того как я вернулась на родину и поразмыслила над этим вопросом, взглянув на исторические отношения между двумя народами и странами, а также на будущие вызовы, я поняла, насколько важно укреплять сотрудничество в области образования, исследований и инноваций. Это большая честь не только для Бунг Карно и меня лично, но и для всего народа Индонезии. Кроме того, обе статуи будут размещены в одном из самых важных и уважаемых центров цивилизации в России и мире.

https://ria.ru/20241007/indoneziya-1976676056.html

https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html

https://ria.ru/20240918/patrushev-1973481845.html

индонезия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев, индонезия, россия, москва, санкт-петербургский государственный университет, ми-35, интервью