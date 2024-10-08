https://ria.ru/20241008/ssha-1976882643.html

В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире

В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире

Мифическая угроза с Востока используется США для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения американской гегемонии в мире, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:49

2024-10-08T08:49

2024-10-08T09:02

в мире

восток

сша

россия

александр грушко

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мифическая угроза с Востока используется США для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения американской гегемонии в мире, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Но тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США, и сохранения американской гегемонии в мире", -пояснил он. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/mid-1976881966.html

восток

сша

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в мире, восток, сша, россия, александр грушко