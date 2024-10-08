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В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире
В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире
Мифическая угроза с Востока используется США для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения американской гегемонии в мире, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:49
2024-10-08T08:49
2024-10-08T09:02
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мифическая угроза с Востока используется США для встраивания Европы в мировой порядок и сохранения американской гегемонии в мире, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Но тогда было бы невозможно дурачить людей мифической угрозой с Востока, которая и сегодня используется Вашингтоном для контроля европейцев и их встраивания в мировой и европейский порядок, выгодный США, и сохранения американской гегемонии в мире", -пояснил он. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
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в мире, восток, сша, россия, александр грушко
В мире, Восток, США, Россия, Александр Грушко
В МИД рассказали, как США сохраняют гегемонию в мире
МИД: США используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире