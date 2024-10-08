"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации
Do Rzeczy: положение Киева стремительно ухудшается в прифронтовых районах
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина находится в критическом состоянии на фронте, пишет Do Rzeczy.
"После нескольких месяцев боев пал Угледар, город на юго-западе Донецкой области, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева", — говорится в материале.
Отмечается, что теперь переговорная позиция у Украины стала еще слабее, чем раньше. Автор статьи считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Владимире Зеленском и западных политиках.
"Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет", — признается в статье.
Планы Запада в ходе конфликта на Украине по обескровливанию России сейчас далеки от реализации как никогда раньше, резюмируется в публикации.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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