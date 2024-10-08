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"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1977031827.html
"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации
"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 08.10.2024
"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации
Украина находится в критическом состоянии на фронте, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:40
2024-10-08T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина находится в критическом состоянии на фронте, пишет Do Rzeczy."После нескольких месяцев боев пал Угледар, город на юго-западе Донецкой области, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева", — говорится в материале.Отмечается, что теперь переговорная позиция у Украины стала еще слабее, чем раньше. Автор статьи считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Владимире Зеленском и западных политиках."Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет", — признается в статье.Планы Запада в ходе конфликта на Украине по обескровливанию России сейчас далеки от реализации как никогда раньше, резюмируется в публикации.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/vsu-1977005662.html
https://ria.ru/20241008/odessa-1976997569.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Нанесет смертельный удар". В Польше сделали заявление о спецоперации

Do Rzeczy: положение Киева стремительно ухудшается в прифронтовых районах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина находится в критическом состоянии на фронте, пишет Do Rzeczy.
"После нескольких месяцев боев пал Угледар, город на юго-западе Донецкой области, который украинцы считали неприступной крепостью. Наряду с сообщениями из других прифронтовых районов это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева", — говорится в материале.
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Отмечается, что теперь переговорная позиция у Украины стала еще слабее, чем раньше. Автор статьи считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Владимире Зеленском и западных политиках.
"Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет", — признается в статье.
Планы Запада в ходе конфликта на Украине по обескровливанию России сейчас далеки от реализации как никогда раньше, резюмируется в публикации.
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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