https://ria.ru/20241008/sng-1977016499.html

Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации

Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации - РИА Новости, 08.10.2024

Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации

Участники саммита СНГ в Москве во вторник примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации, эта была своевременная инициатива РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:50

2024-10-08T16:50

2024-10-08T16:51

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узбекистан

москва

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Участники саммита СНГ в Москве во вторник примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации, эта была своевременная инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заявил президент РФ Владимир Путин. "Весьма своевременной стала инициатива президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы", - сказал Путин в ходе выступления на Совете глав государств СНГ в узком составе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, узбекистан, москва, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, снг