https://ria.ru/20241008/sng-1977016499.html
Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации
Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации - РИА Новости, 08.10.2024
Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации
Участники саммита СНГ в Москве во вторник примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации, эта была своевременная инициатива РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:50
2024-10-08T16:50
2024-10-08T16:51
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шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Участники саммита СНГ в Москве во вторник примут решение об утверждении программы по сотрудничеству в области дерадикализации, эта была своевременная инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заявил президент РФ Владимир Путин. "Весьма своевременной стала инициатива президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы", - сказал Путин в ходе выступления на Совете глав государств СНГ в узком составе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, узбекистан, москва, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, снг
Политика, Узбекистан, Москва, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, СНГ
Участники саммита СНГ утвердят программу по дерадикализации
Путин: на саммите СНГ примут решение об утверждении программы по дерадикализации