https://ria.ru/20241008/sammit--1977017611.html

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, заявили в офисе Зеленского

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 08.10.2024

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, заявили в офисе Зеленского

Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть готово к его подготовке, заявила во вторник советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:55

2024-10-08T16:55

2024-10-08T17:39

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Второй саммит по Украине в ноябре не состоится, но к этому времени все должно быть готово к его подготовке, заявила во вторник советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная."В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана второго саммита", - приводит слова Заривной украинский телеканал ТСН.Позже в своем Telegram-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.Зеленский в конце августа предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре. Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает увидеть представителей РФ на втором саммите по Украине.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

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