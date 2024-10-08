https://ria.ru/20241008/rossiya-1976879742.html

В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины

В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины

Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:13

2024-10-08T08:13

2024-10-08T09:06

россия

москва

александр грушко

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность. С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами", - сказал Грушко. По его словам, и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах "ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса". Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

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россия, москва, александр грушко, владимир путин, нато