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В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024
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08:13 08.10.2024 (обновлено: 09:06 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/rossiya-1976879742.html
В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины
В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины
Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:13
2024-10-08T09:06
россия
москва
александр грушко
владимир путин
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность. С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами", - сказал Грушко. По его словам, и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах "ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса". Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
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россия, москва, александр грушко, владимир путин, нато
Россия, Москва, Александр Грушко, Владимир Путин, НАТО
В МИД назвали причины обновления ядерной доктрины

Грушко: РФ обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет готовности Москвы обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность. С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, чтобы у оппонентов не было никаких иллюзий относительно нашей готовности обеспечить безопасность Российской Федерации всеми имеющимися средствами", - сказал Грушко.
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По его словам, и в концептуальном, и в политическом, и в военно-техническом смыслах "ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса".
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
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РоссияМоскваАлександр ГрушкоВладимир ПутинНАТО
 
 
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