https://ria.ru/20241008/rogov-1976868912.html

Рогов рассказал о строительстве бункеров ВСУ на Запорожском направлении

Рогов рассказал о строительстве бункеров ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2024

Рогов рассказал о строительстве бункеров ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска начали в срочном порядке возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в ДНР РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:11

2024-10-08T03:11

2024-10-08T03:11

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска начали в срочном порядке возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов в Запорожской области, а также у Красноармейска в ДНР укрепрайоны с подземными бетонными бункерами, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики в срочном порядке строят укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также в Запорожском районе на подступах к Запорожью", - сказал Рогов и добавил, что киевский режим опасается наступления на этом участке фронта российской армии. Кроме того, по его словам, аналогичные укрепления возводятся севернее Запорожской области на границе Днепропетровской области Украины с ДНР в районе Красноармейска (украинское название Покровск). Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, украина