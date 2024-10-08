https://ria.ru/20241008/putin-1977030530.html
Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ
Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ
Россия будет оказывать содействие Таджикистану, который станет председательствовать в СНГ в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:30
2024-10-08T17:30
2024-10-08T17:30
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет оказывать содействие Таджикистану, который станет председательствовать в СНГ в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вслед за Россией председательство в СНГ с 1 января 2025 переходит к нашим таджикистанским друзьям. Мы, конечно же, хотели бы пожелать президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону и всем нашим коллегам в Таджикистане всяческих успехов. Будем оказывать все необходимое, зависящее от нас содействие", - сказал Путин на заседании глав стран-участниц СНГ. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит СНГ в Москве является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства РФ.
https://ria.ru/20241008/putin-1977025180.html
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россия, владимир путин, содружество , снг, таджикистан, москва
Россия, Владимир Путин, Содружество , СНГ, Таджикистан, Москва
Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ
Путин пообещал помочь Таджикистану в председательстве в СНГ в 2025 году