https://ria.ru/20241008/putin-1977030530.html

Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ

Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин пообещал оказать содействие Таджикистану в председательстве в СНГ

Россия будет оказывать содействие Таджикистану, который станет председательствовать в СНГ в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:30

2024-10-08T17:30

2024-10-08T17:30

россия

владимир путин

содружество

снг

таджикистан

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия будет оказывать содействие Таджикистану, который станет председательствовать в СНГ в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вслед за Россией председательство в СНГ с 1 января 2025 переходит к нашим таджикистанским друзьям. Мы, конечно же, хотели бы пожелать президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону и всем нашим коллегам в Таджикистане всяческих успехов. Будем оказывать все необходимое, зависящее от нас содействие", - сказал Путин на заседании глав стран-участниц СНГ. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как ранее сообщили в Кремле, саммит СНГ в Москве является кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства РФ.

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россия, владимир путин, содружество , снг, таджикистан, москва