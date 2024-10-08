https://ria.ru/20241008/putin-1977014399.html
Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов
Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов - РИА Новости, 08.10.2024
Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов
Учреждение звания города трудовой славы станет символом признания и уважения коллективного подвига народов СНГ в Великую Отечественную войну, заявил президент... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:39
2024-10-08T16:39
2024-10-08T16:47
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владимир путин
снг
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Учреждение звания города трудовой славы станет символом признания и уважения коллективного подвига народов СНГ в Великую Отечественную войну, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления на саммите СНГ в узком составе Путин рассказал о предложении учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. "Безусловно, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20241008/putin-1977009864.html
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россия, владимир путин, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов
Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов СНГ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Учреждение звания города трудовой славы станет символом признания и уважения коллективного подвига народов СНГ в Великую Отечественную войну, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе выступления на саммите СНГ в узком составе Путин рассказал о предложении учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции.
"Безусловно, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага", - заявил президент РФ.