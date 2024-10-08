https://ria.ru/20241008/putin-1977014399.html

Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов

Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов - РИА Новости, 08.10.2024

Путин: звание города трудовой славы будет символом уважения подвига народов

Учреждение звания города трудовой славы станет символом признания и уважения коллективного подвига народов СНГ в Великую Отечественную войну, заявил президент... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:39

2024-10-08T16:39

2024-10-08T16:47

россия

владимир путин

снг

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977003354_0:286:3028:1989_1920x0_80_0_0_f839e3cd8dd6587a4213617417f28ba1.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Учреждение звания города трудовой славы станет символом признания и уважения коллективного подвига народов СНГ в Великую Отечественную войну, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе выступления на саммите СНГ в узком составе Путин рассказал о предложении учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. "Безусловно, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20241008/putin-1977009864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945)