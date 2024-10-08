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БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
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16:37 08.10.2024 (обновлено: 16:45 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/putin-1977014175.html
БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин
БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин
БРИКС набирает обороты и становится очень привлекательной для многих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:37
2024-10-08T16:45
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казань
бразилия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС набирает обороты и становится очень привлекательной для многих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Россия в текущем году председательствует в БРИКС. Эта организация набирает обороты, становится очень привлекательной для многих стран. Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. Президент отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, снг
Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, СНГ
БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин

Путин: БРИКС становится очень привлекательной организацией для многих стран

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС набирает обороты и становится очень привлекательной для многих стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия в текущем году председательствует в БРИКС. Эта организация набирает обороты, становится очень привлекательной для многих стран. Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
Президент отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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РоссияКазаньБразилияВладимир ПутинБРИКССНГ
 
 
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