https://ria.ru/20241008/putin-1977014175.html

БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин

БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024

БРИКС стал привлекательной организацией для многих стран, заявил Путин

БРИКС набирает обороты и становится очень привлекательной для многих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:37

2024-10-08T16:45

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бразилия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС набирает обороты и становится очень привлекательной для многих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Россия в текущем году председательствует в БРИКС. Эта организация набирает обороты, становится очень привлекательной для многих стран. Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. Президент отметил, что будет рад видеть всех присутствующих на саммите лидеров стран СНГ на встрече в Казани 23-24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241008/putin-1977013776.html

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россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, снг