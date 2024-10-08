https://ria.ru/20241008/putin-1977010892.html

Путин рассказал о росте ВВП стран СНГ за первое полугодие

Путин рассказал о росте ВВП стран СНГ за первое полугодие - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о росте ВВП стран СНГ за первое полугодие

Президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2024 года совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал - на 11,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:27

2024-10-08T16:27

2024-10-08T16:27

экономика

россия

владимир путин

алексей оверчук

сергей лавров

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за первое полугодие 2024 года совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал - на 11, 2%. "Так, за первое полугодие совокупный ВВП наших стран увеличился на 4,7 процента, инвестиции в основной капитал - на 11,2 процента, промышленное производство выросло на 4,3 процента, объем грузоперевозок - на 4,9 процента, оборот розничной торговли - на 8,6 процента. Это в целом хорошие показатели", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240323/putin-1935340927.html

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экономика, россия, владимир путин, алексей оверчук, сергей лавров, снг