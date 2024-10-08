https://ria.ru/20241008/putin-1977010191.html
Путин назвал инициативу создания организации по русскому языку в СНГ важной
Путин назвал инициативу создания организации по русскому языку в СНГ важной - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назвал инициативу создания организации по русскому языку в СНГ важной
Президент РФ Владимир Путин назвал полезной и важной инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по русскому... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:24
2024-10-08T16:24
2024-10-08T17:14
снг
владимир путин
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бишкек
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал полезной и важной инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по русскому языку в СНГ."Год назад в Бишкеке мы подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Хочу еще раз выразить слова благодарности за эту инициативу президенту Казахстана... Это, мне кажется, очень полезная и важная инициатива, поскольку русский язык является для всех нас языком межнационального общения", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.Он отметил, что Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан уже ратифицировали данный договор."Надеюсь, остальные наши друзья, страны-участницы, завершат соответствующие внутригосударственные процедуры, чтобы договор вступил в силу", - добавил Путин.
https://ria.ru/20241008/putin-1977018355.html
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снг, владимир путин, казахстан, россия, бишкек, касым-жомарт токаев
СНГ, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Бишкек, Касым-Жомарт Токаев
Путин назвал инициативу создания организации по русскому языку в СНГ важной
Путин назвал идею Токаева создать организацию по русскому языку в СНГ важной