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Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ - РИА Новости, 08.10.2024
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16:23 08.10.2024 (обновлено: 16:34 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/putin-1977009864.html
Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ
Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ
Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:23
2024-10-08T16:34
россия
снг
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.Российский лидер предложил рассмотреть в качестве одного из вариантов, на базе которого можно создать такой реестр, работающую с 2016 года интернет-платформу "Место памяти".
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977012858.html
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россия, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин
Россия, СНГ, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин
Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ

Путин: РФ предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
"В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
Российский лидер предложил рассмотреть в качестве одного из вариантов, на базе которого можно создать такой реестр, работающую с 2016 года интернет-платформу "Место памяти".
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