https://ria.ru/20241008/putin-1977009864.html

Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ

Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин предложил странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия ВОВ

Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:23

2024-10-08T16:23

2024-10-08T16:34

россия

снг

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ создать общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.Российский лидер предложил рассмотреть в качестве одного из вариантов, на базе которого можно создать такой реестр, работающую с 2016 года интернет-платформу "Место памяти".

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977012858.html

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россия, снг, в мире, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин