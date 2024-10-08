https://ria.ru/20241008/putin-1976978489.html
Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле
Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле
Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном с глазу на глаз перед переговорами в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:12
2024-10-08T14:12
2024-10-08T14:12
политика
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном с глазу на глаз перед переговорами в Кремле. "Только что мы с Николом Воваевичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз", - сказал Путин на встрече с Пашиняном. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241008/putin-1976977525.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, алексей оверчук
Политика, Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Алексей Оверчук
Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле
Путин: обсуждали с Пашиняном вопросы с глазу на глаз перед переговорами в Кремле