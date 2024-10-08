https://ria.ru/20241008/putin-1976978489.html

Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле

Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024

Путин сообщил, что разговаривал с Пашиняном перед переговорами в Кремле

Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном с глазу на глаз перед переговорами в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:12

2024-10-08T14:12

2024-10-08T14:12

политика

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

алексей оверчук

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном с глазу на глаз перед переговорами в Кремле. "Только что мы с Николом Воваевичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз", - сказал Путин на встрече с Пашиняном. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241008/putin-1976977525.html

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политика, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, алексей оверчук