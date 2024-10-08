https://ria.ru/20241008/putin-1976977525.html

Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией

Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией - РИА Новости, 08.10.2024

Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией

Москве и Еревану нужно наращивать ряд упущенных моментов в гуманитарном сотрудничестве, которые касаются образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:10

2024-10-08T14:10

2024-10-08T14:10

ереван

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россия

владимир путин

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брикс

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москве и Еревану нужно наращивать ряд упущенных моментов в гуманитарном сотрудничестве, которые касаются образования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь нужно наращивать некоторые упущенные моменты, связанные с сотрудничеством в образовательном пространстве", - сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС.

https://ria.ru/20241008/briks-1976975927.html

ереван

москва

россия

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ереван, москва, россия, владимир путин, никол пашинян, снг, брикс