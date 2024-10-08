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Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией
Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией - РИА Новости, 08.10.2024
Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией
Москве и Еревану нужно наращивать ряд упущенных моментов в гуманитарном сотрудничестве, которые касаются образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:10
2024-10-08T14:10
2024-10-08T14:10
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москве и Еревану нужно наращивать ряд упущенных моментов в гуманитарном сотрудничестве, которые касаются образования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь нужно наращивать некоторые упущенные моменты, связанные с сотрудничеством в образовательном пространстве", - сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во вторник Путин и Пашинян начали переговоры в Кремле. Встреча проходит на полях саммита СНГ, главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном. Путин также подтвердил свое приглашение Пашиняну на саммит БРИКС.
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ереван, москва, россия, владимир путин, никол пашинян, снг, брикс
Ереван, Москва, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, СНГ, БРИКС
Путин призвал наращивать сотрудничество в сфере образования с Арменией
Путин на встрече с Пашиняном: надо наращивать сотрудничество в сфере образования