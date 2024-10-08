https://ria.ru/20241008/putin-1976972398.html
Путин рассказал о товарообороте с Арменией
Путин рассказал о товарообороте с Арменией - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о товарообороте с Арменией
Товарооборот России и Армении по итогам года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:56
2024-10-08T13:56
2024-10-08T14:01
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Армении по итогам года может достичь 14-16 миллиардов долларов, что будет рекордным показателем, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле отметил, что в прошлом году товарооборот между странами достиг 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов."Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14-16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель", - сказал президент РФ.С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976964753.html
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россия, армения, владимир путин, алексей оверчук, никол пашинян
Россия, Армения, Владимир Путин, Алексей Оверчук, Никол Пашинян
Путин рассказал о товарообороте с Арменией
Путин: товарооборот РФ с Арменией может достичь 14-16 миллиардов долларов