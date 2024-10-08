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Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении - РИА Новости, 08.10.2024
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13:51 08.10.2024 (обновлено: 14:30 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/putin-1976970419.html
Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении
Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении - РИА Новости, 08.10.2024
Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении
Торговые и экономические отношения между Россией и Арменией развиваются динамично, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:51
2024-10-08T14:30
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговые и экономические отношения между Россией и Арменией развиваются динамично, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле."Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", — сказал российский лидер.Если такие темпы сохранятся, торговый оборот по итогам года может составить рекордные 14-16 миллиардов долларов, подчеркнул президент.Кроме того, Путин указал, что есть упущенные моменты в сотрудничестве в области образования, которые нужно наверстывать.Пашинян, в свою очередь, отметил, что в последние месяцы между Москвой и Ереваном состоялся активный политический диалог и он с радостью это констатирует. Кроме того, во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука прошло содержательное обсуждение всех насущных вопросов, добавил он.Путин пригласил армянского премьера приехать 23-24 октября в Казань, где будет проходить саммит БРИКС. На мероприятие соберутся десятки глав государств, президент подчеркнул, что это будет полезно и интересно. Пашинян поблагодарил за приглашение.Как сообщалось, на закрытой части переговоров политики обсудят нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Сегодня Путин уже провел отдельную встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html
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россия
Россия
Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении

Путин: отношения России и Армении динамично развиваются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговые и экономические отношения между Россией и Арменией развиваются динамично, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле.
"Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", — сказал российский лидер.
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Если такие темпы сохранятся, торговый оборот по итогам года может составить рекордные 14-16 миллиардов долларов, подчеркнул президент.
Кроме того, Путин указал, что есть упущенные моменты в сотрудничестве в области образования, которые нужно наверстывать.
Пашинян, в свою очередь, отметил, что в последние месяцы между Москвой и Ереваном состоялся активный политический диалог и он с радостью это констатирует. Кроме того, во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука прошло содержательное обсуждение всех насущных вопросов, добавил он.
Путин пригласил армянского премьера приехать 23-24 октября в Казань, где будет проходить саммит БРИКС. На мероприятие соберутся десятки глав государств, президент подчеркнул, что это будет полезно и интересно. Пашинян поблагодарил за приглашение.
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Как сообщалось, на закрытой части переговоров политики обсудят нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Сегодня Путин уже провел отдельную встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
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