https://ria.ru/20241008/putin-1976970419.html

Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении

Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении - РИА Новости, 08.10.2024

Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Армении

Торговые и экономические отношения между Россией и Арменией развиваются динамично, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:51

2024-10-08T13:51

2024-10-08T14:30

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Торговые и экономические отношения между Россией и Арменией развиваются динамично, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Кремле."Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив 8,3 миллиарда долларов", — сказал российский лидер.Если такие темпы сохранятся, торговый оборот по итогам года может составить рекордные 14-16 миллиардов долларов, подчеркнул президент.Кроме того, Путин указал, что есть упущенные моменты в сотрудничестве в области образования, которые нужно наверстывать.Пашинян, в свою очередь, отметил, что в последние месяцы между Москвой и Ереваном состоялся активный политический диалог и он с радостью это констатирует. Кроме того, во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука прошло содержательное обсуждение всех насущных вопросов, добавил он.Путин пригласил армянского премьера приехать 23-24 октября в Казань, где будет проходить саммит БРИКС. На мероприятие соберутся десятки глав государств, президент подчеркнул, что это будет полезно и интересно. Пашинян поблагодарил за приглашение.Как сообщалось, на закрытой части переговоров политики обсудят нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Сегодня Путин уже провел отдельную встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

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https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html

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