https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html

Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна

Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.10.2024

Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:20

2024-10-08T12:20

2024-10-08T12:20

россия

азербайджан

армения

юрий ушаков

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана". По словам Ушакова, Россия не возражала против такого формата.

https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html

россия

азербайджан

армения

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россия, азербайджан, армения, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев