https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.10.2024
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:20
2024-10-08T12:20
2024-10-08T12:20
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азербайджан
армения
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана". По словам Ушакова, Россия не возражала против такого формата.
https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html
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россия, азербайджан, армения, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Армения, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Ушаков: Путин, Алиев и Пашинян пока не планируют трехстороннюю встречу