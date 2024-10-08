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Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.10.2024
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12:20 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976942066.html
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.10.2024
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:20
2024-10-08T12:20
россия
азербайджан
армения
юрий ушаков
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана". По словам Ушакова, Россия не возражала против такого формата.
https://ria.ru/20241008/putin-1976940821.html
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россия, азербайджан, армения, юрий ушаков, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Армения, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Ушаков ответил на вопрос о трехсторонней встрече Путина, Алиева и Пашиняна

Ушаков: Путин, Алиев и Пашинян пока не планируют трехстороннюю встречу

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана".
По словам Ушакова, Россия не возражала против такого формата.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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РоссияАзербайджанАрменияЮрий УшаковВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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