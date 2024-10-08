https://ria.ru/20241008/putin-1976940246.html

Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений

Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений - РИА Новости, 08.10.2024

Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:15

2024-10-08T12:15

2024-10-08T13:49

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле.В начале встречи российский лидер сообщил, что уже обсудил с коллегой двусторонние отношения."Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз. Вчера вечером еще неформально так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом отношений между нашими странами. Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно", — пояснил Путин.Он констатировал, что появилось много интересных проектов в энергетике и сфере инфраструктурного развития.Кроме того, российский лидер лично пригласил коллегу на саммит БРИКС 23-24 октября в Казани.Как сообщалось, главной темой переговоров Путина и Алиева станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Позже российский лидер примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством президента России.В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html

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владимир путин, россия