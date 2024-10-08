https://ria.ru/20241008/putin-1976940246.html
Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений
Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений - РИА Новости, 08.10.2024
Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:15
2024-10-08T12:15
2024-10-08T13:49
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Кремле.В начале встречи российский лидер сообщил, что уже обсудил с коллегой двусторонние отношения."Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз. Вчера вечером еще неформально так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом отношений между нашими странами. Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно", — пояснил Путин.Он констатировал, что появилось много интересных проектов в энергетике и сфере инфраструктурного развития.Кроме того, российский лидер лично пригласил коллегу на саммит БРИКС 23-24 октября в Казани.Как сообщалось, главной темой переговоров Путина и Алиева станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Позже российский лидер примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Алиев и Пашинян приехали в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством президента России.В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.
https://ria.ru/20240819/putin-1967104831.html
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976817914.html
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владимир путин, россия
Путин обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений
Путин уже обсудил с Алиевым вопросы двусторонних отношений
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры
в Кремле.
В начале встречи российский лидер сообщил, что уже обсудил с коллегой двусторонние отношения.
«
"Мы сейчас с президентом поговорили, что называется, с глазу на глаз. Вчера вечером еще неформально так или иначе все-таки затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом отношений между нашими странами. Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно", — пояснил Путин.
Он констатировал, что появилось много интересных проектов в энергетике и сфере инфраструктурного развития.
Кроме того, российский лидер лично пригласил коллегу на саммит БРИКС 23-24 октября в Казани.
Как сообщалось, главной темой переговоров Путина и Алиева станет вопрос нормализации отношений Баку
и Еревана
.
Позже российский лидер примет и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
.
Алиев и Пашинян приехали в Москву
для участия в заседании Совета глав государств СНГ
, которое пройдет под председательством президента России.
В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
Общение лидеров началось накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.