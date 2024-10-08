Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае
Путин назвал уклад тюркских народов частью исторического достояния России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), 8 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков" и подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков"… Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов. Особо подчеркну, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации", - процитировал слова президента РФ помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Президент выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники смогут на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложить новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории.
Открытие первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоялось во вторник на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
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