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Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае - РИА Новости, 08.10.2024
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06:18 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976874830.html
Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае
Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае - РИА Новости, 08.10.2024
Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков" и подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:18
2024-10-08T06:18
россия
республика алтай
владимир путин
владимир мединский
российская академия наук
российское общество "знание"
российское историческое общество
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МАНЖЕРОК (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), 8 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков" и подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков"… Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов. Особо подчеркну, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации", - процитировал слова президента РФ помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Президент выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники смогут на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложить новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории. Открытие первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоялось во вторник на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
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россия, республика алтай, владимир путин, владимир мединский, российская академия наук, российское общество "знание", российское историческое общество
Россия, Республика Алтай, Владимир Путин, Владимир Мединский, Российская академия наук, Российское общество "Знание", Российское историческое общество
Путин поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае

Путин назвал уклад тюркских народов частью исторического достояния России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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МАНЖЕРОК (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), 8 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков" и подчеркнул, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков"… Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям наших ученых, археологов, были изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, которые повествуют об особой роли Алтая для тюркских народов. Особо подчеркну, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации", - процитировал слова президента РФ помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Президент выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники смогут на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложить новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории.
Открытие первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоялось во вторник на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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