https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976979700.html

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024

Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за приглашение на саммит БРИКС,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:16

2024-10-08T14:16

2024-10-08T14:16

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МОСКВА, 8 окт - РИА Нрвости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. В ходе встречи Путин заявил, что ждет Пашиняна в Казани на саммите БРИКС. По его словам, это будет полезно и интересно, пройдут двусторонние переговоры, будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе. "Спасибо большое", - сказал Пашинян. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

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Переговоры Путина и Пашиняна Кадры переговоров Путина и Пашиняна. 2024-10-08T14:16 true PT1M15S

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