https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976979700.html
Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за приглашение на саммит БРИКС,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:16
2024-10-08T14:16
2024-10-08T14:16
в мире
россия
казань
москва
никол пашинян
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Нрвости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. В ходе встречи Путин заявил, что ждет Пашиняна в Казани на саммите БРИКС. По его словам, это будет полезно и интересно, пройдут двусторонние переговоры, будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе. "Спасибо большое", - сказал Пашинян. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20241008/kvadrobery-1976978780.html
россия
казань
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
Переговоры Путина и Пашиняна
Кадры переговоров Путина и Пашиняна.
2024-10-08T14:16
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казань, москва, никол пашинян, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Казань, Москва, Никол Пашинян, Владимир Путин, БРИКС
Пашинян поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
Пашинян в Москве поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС