https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976963122.html
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:19
2024-10-08T13:19
2024-10-08T13:21
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, россия, ильхам алиев, снг, баку
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Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер Армении Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным