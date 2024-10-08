https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976963122.html

Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024

Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:19

2024-10-08T13:19

2024-10-08T13:21

политика

никол пашинян

владимир путин

москва

армения

россия

ильхам алиев

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

политика, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, россия, ильхам алиев, снг, баку