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Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
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13:19 08.10.2024 (обновлено: 13:21 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pashinyan-1976963122.html
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:19
2024-10-08T13:21
политика
никол пашинян
владимир путин
москва
армения
россия
ильхам алиев
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
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армения
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политика, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, россия, ильхам алиев, снг, баку
Политика, Никол Пашинян, Владимир Путин, Москва, Армения, Россия, Ильхам Алиев, СНГ, Баку
Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер Армении Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где пройдут двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
Ранее Путин провел двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ПолитикаНикол ПашинянВладимир ПутинМоскваАрменияРоссияИльхам АлиевСНГБаку
 
 
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