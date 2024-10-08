https://ria.ru/20241008/nepal-1976967899.html

Один из российских альпинистов в Непале не стал восходить на гору

Один из российских альпинистов в Непале не стал восходить на гору - РИА Новости, 08.10.2024

Один из российских альпинистов в Непале не стал восходить на гору

Российский альпинист Валерий Шамало, который отправился на восхождение горы Дхаулагири в Непале вместе с погибшими товарищами и из-за плохого самочувствия не... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:39

2024-10-08T13:39

2024-10-08T13:39

непал

катманду

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российский альпинист Валерий Шамало, который отправился на восхождение горы Дхаулагири в Непале вместе с погибшими товарищами и из-за плохого самочувствия не стал ее покорять, эвакуирован с высоты 6100 вертолетом в госпиталь Катманду, сообщил РИА Новости представитель федерации альпинизма Ленинградской области. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, каждый имел более двухсот восхождений за плечами, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. По словам собеседника агентства, в группе с альпинистами был еще шестой – спортсмен международного класса Валерий Шамало, но он почувствовал себя плохо во время восхождения и спустился в штурмовой лагерь на высоте 7400 метров. Именно Шамало был на связи с товарищами, сообщили в федерации, наблюдал их на склоне, а когда спортсмены пропали, рассказал об этом "вниз", в базовый лагерь. "Он геройски, один, спустился с 7400 до 6100, это было ему тяжело. Долго находился на высоте. Подморозил легкие. Утром его эвакуировали вертолетом с высоты 6100. Сейчас находится в госпитале в Катманду. Состояние удовлетворительное, нет опасности для жизни ", - сообщил РИА Новости представитель федерации. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. -0-

https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976965295.html

непал

катманду

ленинградская область

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непал, катманду, ленинградская область, происшествия