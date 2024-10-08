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Погибший в Непале альпинист из Пензы снимал фильмы о восхождениях - РИА Новости, 08.10.2024
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13:26 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/nepal-1976963880.html
Погибший в Непале альпинист из Пензы снимал фильмы о восхождениях
Погибший в Непале альпинист из Пензы снимал фильмы о восхождениях - РИА Новости, 08.10.2024
Погибший в Непале альпинист из Пензы снимал фильмы о восхождениях
Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков был опытным спортсменом и снимал фильмы о восхождениях, рассказала РИА Новости его знакомая Мария Сивец. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:26
2024-10-08T13:26
непал
пенза
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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков был опытным спортсменом и снимал фильмы о восхождениях, рассказала РИА Новости его знакомая Мария Сивец. Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. В федерации альпинизма Ленинградской области заявили, что погибшие были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking &amp; Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября. "Владимир Чистиков грамотный альпинист, с хорошей техникой и тактикой восхождений. У него своя туристическая фирма, водил людей в походы и восхождения. Последнее время мы мало общались, он обычно в своих турах. В 2019 году ходили вместе на восхождения горы Казбек и горы Эльбрус. Уверенный, надежный, мог оценить ситуацию, читал, чувствовал людей. По жизни увлекался музыкой, писал песни, даже была своя рок-группа, записи есть в интернете. И снимал фильмы о восхождениях. Разносторонний человек. Большая потеря для близких", - сказала собеседница агентства. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая по высоте вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысяч метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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непал, пенза, ленинградская область
Непал, Пенза, Ленинградская область
Погибший в Непале альпинист из Пензы снимал фильмы о восхождениях

Погибший в Непале альпинист Чистиков снимал фильмы о восхождениях

© Фото : Владимир Чистиков Альпинист из Пензы Владимир Чистиков
Альпинист из Пензы Владимир Чистиков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Владимир Чистиков
Альпинист из Пензы Владимир Чистиков . Архивное фото
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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков был опытным спортсменом и снимал фильмы о восхождениях, рассказала РИА Новости его знакомая Мария Сивец.
Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. В федерации альпинизма Ленинградской области заявили, что погибшие были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 06.00 утра 6 октября.
"Владимир Чистиков грамотный альпинист, с хорошей техникой и тактикой восхождений. У него своя туристическая фирма, водил людей в походы и восхождения. Последнее время мы мало общались, он обычно в своих турах. В 2019 году ходили вместе на восхождения горы Казбек и горы Эльбрус. Уверенный, надежный, мог оценить ситуацию, читал, чувствовал людей. По жизни увлекался музыкой, писал песни, даже была своя рок-группа, записи есть в интернете. И снимал фильмы о восхождениях. Разносторонний человек. Большая потеря для близких", - сказала собеседница агентства.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая по высоте вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысяч метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из самых сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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