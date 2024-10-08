https://ria.ru/20241008/nepal-1976924372.html

Погибшие в Непале были опытными спортсменами, сообщила федерация альпинизма

Погибшие в Непале были опытными спортсменами, сообщила федерация альпинизма - РИА Новости, 08.10.2024

Погибшие в Непале были опытными спортсменами, сообщила федерация альпинизма

Погибшие в Непале альпинисты были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений, сообщил РИА Новости представитель федерации альпинизма... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:19

2024-10-08T12:19

2024-10-08T12:48

непал

федерация альпинизма россии (фар)

ленинградская область

гималаи

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Погибшие в Непале альпинисты были опытными спортсменами, у каждого за плечами более 200 восхождений, сообщил РИА Новости представитель федерации альпинизма Ленинградской области.Во вторник утром стало известно, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими."Это были все опытные альпинисты, это была спортивная группа. Они не пользовались помощью гидов, шерпов, сами прокладывали маршрут. Восхождений у каждого более двухсот", - сообщили РИА Новости в федерации.По словам собеседника агентства, он постоянно находился на связи с одним из членов группы, который также отправился с ними на восхождение, но из-за плохого самочувствия был вынужден спуститься на 1 километр ниже, сейчас он эвакуирован в госпиталь."Это трагическая случайность, сорвались на склоне, склон горы Хаулагири относительно несложный. За их восхождением наблюдали, и как только они перестали выходить на связь, стало понятно, что что-то произошло. Они пролетели около 1 тысячи метров вниз", - рассказал собеседник агентства, отметив, что, скорее всего, к трагедии привело внешнее воздействие – камень упал на кого-то из группы или был сильный порыв ветра.По его словам, сейчас решается вопрос об эвакуации тел погибших, и сделать это нужно в ближайшие дни, иначе погода может резко ухудшиться.Как отметили в федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, в группе были два опытных альпиниста из этого региона. "Шпилевой Дмитрий с 2015 года возглавлял РОО "Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области". Носенко Михаил был старшим тренером по альпинизму. Они занимались альпинизмом с юных лет, и на их счету было большое количество сложных восхождений", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте".По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20240819/alpinist-1966959385.html

https://ria.ru/20240811/alpinist-1965526858.html

непал

ленинградская область

гималаи

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непал, федерация альпинизма россии (фар), ленинградская область, гималаи