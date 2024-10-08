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В МИД России отрицают снижение напряженности с НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:58 08.10.2024 (обновлено: 09:06 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/nato-1976874250.html
В МИД России отрицают снижение напряженности с НАТО
В МИД России отрицают снижение напряженности с НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД России отрицают снижение напряженности с НАТО
О снижении напряженности между Москвой и НАТО вряд ли можно говорить, когда альянс в своем военном строительстве готовится к столкновению с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:58
2024-10-08T09:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. О снижении напряженности между Москвой и НАТО вряд ли можно говорить, когда альянс в своем военном строительстве готовится к столкновению с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов альянса", и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?" - сказал он в интервью агентству. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html
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россия, украина, александр грушко, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Грушко, НАТО
В МИД России отрицают снижение напряженности с НАТО

Грушко: НАТО готовится к столкновению с Россией

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. О снижении напряженности между Москвой и НАТО вряд ли можно говорить, когда альянс в своем военном строительстве готовится к столкновению с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"О каком снижении напряженности может идти речь, когда НАТО в своих стратегических документах обозначает Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов альянса", и в своем военном строительстве готовится к столкновению с нашей страной?" - сказал он в интервью агентству.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Вслед за Украиной". В Финляндии выступили с предупреждением для НАТО
03:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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