https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО

В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО – это навязанный США союзникам геополитический проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:41

2024-10-08T04:41

2024-10-08T09:08

украина

сша

россия

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Членство Украины в НАТО – это навязанный США союзникам геополитический проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам. Многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс", - сказал Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20240927/ukraina-1974862041.html

украина

сша

россия

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2024

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украина, сша, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)