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В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
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04:41 08.10.2024 (обновлено: 09:08 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО – это навязанный США союзникам геополитический проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:41
2024-10-08T09:08
украина
сша
россия
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Членство Украины в НАТО – это навязанный США союзникам геополитический проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам. Многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс", - сказал Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20240927/ukraina-1974862041.html
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украина, сша, россия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, США, Россия, Александр Грушко, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России прокомментировали идею о членстве Украины в НАТО

Грушко: США навязали союзникам членство Украины в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Членство Украины в НАТО – это навязанный США союзникам геополитический проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Перспектива членства Украины в НАТО – это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам. Многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс", - сказал Грушко.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
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