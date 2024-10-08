https://ria.ru/20241008/moskva-1977001207.html
Петербургский театр музыкальной комедии проведет гастроли в Москве
Петербургский театр музыкальной комедии проведет гастроли в Москве - РИА Новости, 08.10.2024
Петербургский театр музыкальной комедии проведет гастроли в Москве
Гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии пройдут с 22 по 26 октября на сцене Московского театра "Новая опера им. Колобова",... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:17
2024-10-08T10:17
2024-10-08T16:30
москва
санкт-петербург
театр музыкальной комедии (санкт-петербург)
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии пройдут с 22 по 26 октября на сцене Московского театра "Новая опера им. Колобова", сообщили в пресс-службе театра.Показ трех постановок текущего репертуара Санкт-Петербургского театра музкомедии в октябре 2024 года станет первым за 20 лет большим выездом театра в столицу, что позволит продемонстрировать генеральную линию развития репертуара и творческий уровень коллектива.В гастрольную афишу вошли три названия. Это "Петр I", премьера которого была приурочена к 350-летию со дня рождения императора. Спектакль признан лучшими в своей категории жюри Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит", награжден премией правительства Санкт-Петербурга, а также в частной номинации отмечен премией "Золотая маска". Спектакль "Петр I" будет показан 22 и 23 октября.25 октября театр представит мистерию "Белый. Петербург", премьера которого состоялась в 2015 году и оказалась важным событием в театральной жизни Петербурга. Спектакль стал лауреатом премии "Золотой софит", премии правительства города и получил две "Золотые маски". Завершит выступление Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии концерт "Широка страна моя родная", программа которого составлена из произведений Исаака Дунаевского. Впервые концерт был с успехом показан в 2021 году и вошел в репертуар театра.В сентябре Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии отметил свое 95-летие. "Для любого коллектива гастроли в столице – ответственное и волнительно испытание. В юбилейный год мы представляем на ваш суд знаковые постановки последних сезонов и масштабный концерт, в котором предстанет весь цвет труппы. В этих проектах вы найдете все лучшее, чем, чем богат сегодня Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии", - сказал гендиректор театра Юрий Шварцкопф.
https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, театр музыкальной комедии (санкт-петербург)
Москва, Санкт-Петербург, Театр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Гастроли Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии пройдут с 22 по 26 октября на сцене Московского театра "Новая опера им. Колобова", сообщили в пресс-службе театра.
Показ трех постановок текущего репертуара Санкт-Петербургского театра музкомедии в октябре 2024 года станет первым за 20 лет большим выездом театра в столицу, что позволит продемонстрировать генеральную линию развития репертуара и творческий уровень коллектива.
В гастрольную афишу вошли три названия. Это "Петр I", премьера которого была приурочена к 350-летию со дня рождения императора. Спектакль признан лучшими в своей категории жюри Высшей театральной премии Санкт-Петербурга
"Золотой софит", награжден премией правительства Санкт-Петербурга, а также в частной номинации отмечен премией "Золотая маска". Спектакль "Петр I" будет показан 22 и 23 октября.
25 октября театр представит мистерию "Белый. Петербург", премьера которого состоялась в 2015 году и оказалась важным событием в театральной жизни Петербурга. Спектакль стал лауреатом премии "Золотой софит", премии правительства города и получил две "Золотые маски". Завершит выступление Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии концерт "Широка страна моя родная", программа которого составлена из произведений Исаака Дунаевского. Впервые концерт был с успехом показан в 2021 году и вошел в репертуар театра.
В сентябре Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии отметил свое 95-летие. "Для любого коллектива гастроли в столице – ответственное и волнительно испытание. В юбилейный год мы представляем на ваш суд знаковые постановки последних сезонов и масштабный концерт, в котором предстанет весь цвет труппы. В этих проектах вы найдете все лучшее, чем, чем богат сегодня Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии", - сказал гендиректор театра Юрий Шварцкопф.