Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды

Дизайнеры из столицы и 7 регионов провели показы на Московской неделе моды
В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.
В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.
На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.
Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.
На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.
Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.
Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.
Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.
Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.
Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).
Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.
Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.
В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.
На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.
На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.
Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.
Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.
Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).
Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.