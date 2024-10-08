https://ria.ru/20241008/moda-1977047320.html

Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды

Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды - РИА Новости, 08.10.2024

Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды

Дизайнеры столичных и семи региональных брендов в понедельник провели показы на третьей Московской неделе моды, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:40

2024-10-08T18:40

2024-10-08T18:40

чебоксары

якутск

тверь

манеж

неделя моды в москве. сделано в россии

общество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дизайнеры столичных и семи региональных брендов в понедельник провели показы на третьей Московской неделе моды, сообщили журналистам в пресс-службе организаторов. "Четвертый день Московской недели моды был отмечен разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты", - рассказали в пресс-службе. Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов и международный шоурум для делового сотрудничества дизайнеров и байеров. В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции. Третья Московская неделя моды стартовала в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября, она завершится 9 октября.

https://ria.ru/20241006/moskva-1976688706.html

чебоксары

якутск

тверь

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