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Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды - РИА Новости, 08.10.2024
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18:40 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/moda-1977047320.html
Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды
Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды - РИА Новости, 08.10.2024
Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды
Дизайнеры столичных и семи региональных брендов в понедельник провели показы на третьей Московской неделе моды, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:40
2024-10-08T18:40
чебоксары
якутск
тверь
манеж
неделя моды в москве. сделано в россии
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дизайнеры столичных и семи региональных брендов в понедельник провели показы на третьей Московской неделе моды, сообщили журналистам в пресс-службе организаторов. "Четвертый день Московской недели моды был отмечен разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты", - рассказали в пресс-службе. Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов и международный шоурум для делового сотрудничества дизайнеров и байеров. В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции. Третья Московская неделя моды стартовала в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября, она завершится 9 октября.
https://ria.ru/20241006/moskva-1976688706.html
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чебоксары, якутск, тверь, манеж, неделя моды в москве. сделано в россии, общество
Чебоксары, Якутск, Тверь, Манеж, Неделя моды в Москве. Сделано в России, Общество
Дизайнеры из столицы и регионов провели показы на Московской неделе моды

Дизайнеры из столицы и 7 регионов провели показы на Московской неделе моды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда NITIN BAL CHAHUAN presented by Fashion Design Council of India в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дизайнеры столичных и семи региональных брендов в понедельник провели показы на третьей Московской неделе моды, сообщили журналистам в пресс-службе организаторов.
"Четвертый день Московской недели моды был отмечен разнообразием показов не только столичных, но и ярких региональных брендов из Чебоксар, Якутска, Твери, Учкекена, Омска, Кирова и Элисты", - рассказали в пресс-службе.
Чем удивляет Московская неделя моды
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ROGOV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также открылся маркет и международный шоурум.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также открылся маркет и международный шоурум.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.

Модель в гримерной перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE (Коста-Рика) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда EFREMOV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 15

На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 15

На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 15

Также открылся маркет и международный шоурум.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 15

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 15

Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 15

Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 15

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
13 из 15

Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Организаторы уточнили, что в рамках программы Московской недели моды продолжает действовать открытый маркет российских брендов и международный шоурум для делового сотрудничества дизайнеров и байеров. В лектории, составляющем образовательную часть мероприятия, прошли четыре новые лекции.
Третья Московская неделя моды стартовала в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября, она завершится 9 октября.
Модели демонстрируют одежду в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Московской неделе моды провели показы бренды зарубежных стран
6 октября, 22:50
 
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