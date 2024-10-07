https://ria.ru/20241007/moda-1976704795.html

Чем удивляет Московская неделя моды

Чем удивляет Московская неделя моды - РИА Новости, 07.10.2024

Чем удивляет Московская неделя моды

Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 4 по 9 октября. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:22

2024-10-07T12:22

2024-10-07T14:39

фото

дизайнерский форум brics+ fashion summit

москва

мода

одежда

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Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 4 по 9 октября. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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