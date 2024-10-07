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Чем удивляет Московская неделя моды - РИА Новости, 07.10.2024
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12:22 07.10.2024 (обновлено: 14:39 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moda-1976704795.html
Чем удивляет Московская неделя моды
Чем удивляет Московская неделя моды - РИА Новости, 07.10.2024
Чем удивляет Московская неделя моды
Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 4 по 9 октября. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:22
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фото
дизайнерский форум brics+ fashion summit
москва
мода
одежда
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Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 4 по 9 октября. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.
москва
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353
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фото, фото, дизайнерский форум brics+ fashion summit, москва, мода, одежда
Фото, Дизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit, Москва, мода, Одежда

Чем удивляет Московская неделя моды

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Дзен
Новый сезон Московской недели моды проходит в российской столице с 4 по 9 октября. Лучшие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ROGOV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

В столичном Центральном выставочном зале "Манеж" 4 октября стартовала третья Московская неделя моды, она продлится до 9 октября.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: третья Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Дизайнеры из пяти российских городов и бренды двух зарубежных стран провели показы во второй день Московской недели моды.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также открылся маркет и международный шоурум.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также открылся маркет и международный шоурум.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Arngoldt.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.

Модель в гримерной перед началом одного из показов в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Во второй день Московской недели моды открылся маркет, где любой желающий по предварительной регистрации может приобрести изделия российских брендов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда BITTE_RUHE.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также заработал международный шоурум, в котором отечественные дизайнеры получают возможность встретиться с байерами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE (Коста-Рика) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда EVE VALVERDE.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда EFREMOV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ) в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда ANGELO ESTERA (ОАЭ).

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YeZ by YEGORZAITSEV в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Всего в течение всей недели планируется провести 83 модных показа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.

Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Alexander Varlakov.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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15 из 15
 
ФотоДизайнерский форум BRICS+ Fashion SummitМосквамодаОдежда
 
 
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