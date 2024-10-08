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Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
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08:51 08.10.2024 (обновлено: 09:02 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976882790.html
Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД
Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД
Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление НАТО затянуть в свои ряды как можно больше стран, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:51
2024-10-08T09:02
в мире
россия
киркенес
норвегия
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление НАТО затянуть в свои ряды как можно больше стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств", - сказал он. "Остановись НАТО на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров", - добавил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/ssha-1976882643.html
россия
киркенес
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в мире, россия, киркенес, норвегия, александр грушко, нато
В мире, Россия, Киркенес, Норвегия, Александр Грушко, НАТО
Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД

Грушко: ситуация в сфере безопасности была бы другой без расширения НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление НАТО затянуть в свои ряды как можно больше стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств", - сказал он.
"Остановись НАТО на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров", - добавил Грушко.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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В миреРоссияКиркенесНорвегияАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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