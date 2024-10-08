https://ria.ru/20241008/mid-1976882790.html

Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД

Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024

Без расширения НАТО ситуация была бы другой, заявили в МИД

Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление НАТО затянуть в свои ряды как можно больше стран, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:51

2024-10-08T08:51

2024-10-08T09:02

в мире

россия

киркенес

норвегия

александр грушко

нато

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление НАТО затянуть в свои ряды как можно больше стран, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация в сфере безопасности выглядела бы по-другому, если бы не стремление Североатлантического альянса любой ценой затянуть в свои ряды как можно больше государств", - сказал он. "Остановись НАТО на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше 100 километров", - добавил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/ssha-1976882643.html

россия

киркенес

норвегия

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в мире, россия, киркенес, норвегия, александр грушко, нато