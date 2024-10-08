https://ria.ru/20241008/mid-1976882135.html

В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности

В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности - РИА Новости, 08.10.2024

В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности

В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:46

2024-10-08T08:46

2024-10-08T09:05

россия

москва

сша

сергей лавров

александр грушко

нато

евросоюз

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Хочу еще раз напомнить о том, что Россия неоднократно выступала с различными предложениями по деэскалации, начиная с 2016 года. Ни по одному из них к серьезному разговору альянс не был готов. Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют", - сказал он в интервью агентству. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html

https://ria.ru/20241008/mid-1976881966.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша, сергей лавров, александр грушко, нато, евросоюз, обсе, в мире