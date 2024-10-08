В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности
МИД: люди на Западе жалеют, что НАТО отвергла договор о гарантиях безопасности
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Хочу еще раз напомнить о том, что Россия неоднократно выступала с различными предложениями по деэскалации, начиная с 2016 года. Ни по одному из них к серьезному разговору альянс не был готов. Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют", - сказал он в интервью агентству.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.