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В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности - РИА Новости, 08.10.2024
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08:46 08.10.2024 (обновлено: 09:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976882135.html
В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности
В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности - РИА Новости, 08.10.2024
В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности
В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:46
2024-10-08T09:05
россия
москва
сша
сергей лавров
александр грушко
нато
евросоюз
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Хочу еще раз напомнить о том, что Россия неоднократно выступала с различными предложениями по деэскалации, начиная с 2016 года. Ни по одному из них к серьезному разговору альянс не был готов. Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют", - сказал он в интервью агентству. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241008/nato-1976868779.html
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россия, москва, сша, сергей лавров, александр грушко, нато, евросоюз, обсе, в мире
Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Александр Грушко, НАТО, Евросоюз, ОБСЕ, В мире
В МИД прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности

МИД: люди на Западе жалеют, что НАТО отвергла договор о гарантиях безопасности

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Хочу еще раз напомнить о том, что Россия неоднократно выступала с различными предложениями по деэскалации, начиная с 2016 года. Ни по одному из них к серьезному разговору альянс не был готов. Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют", - сказал он в интервью агентству.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
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