https://ria.ru/20241008/mid-1976881720.html
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:40
2024-10-08T08:40
2024-10-08T09:05
россия
москва
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7a4b537e0eaa30ad3ac0bc6abc4caddc.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Такие задачи находятся не в компетенции МИД России. Скажу только, что ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и должно быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с нами языком силы", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, проводится ли в России моделирование гипотетических сценариев войны с НАТО на фоне последних действий альянса и есть ли еще возможность ее избежать. "Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
https://ria.ru/20241008/mid-1976881178.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_a67e5a00f6f5bf8c57555d9cb1184924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр грушко, нато
Россия, Москва, Александр Грушко, НАТО
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: разговаривать с Россией языком силы бесперспективно