https://ria.ru/20241008/mid-1976881720.html

Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024

Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:40

2024-10-08T08:40

2024-10-08T09:05

россия

москва

александр грушко

нато

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Такие задачи находятся не в компетенции МИД России. Скажу только, что ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и должно быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с нами языком силы", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, проводится ли в России моделирование гипотетических сценариев войны с НАТО на фоне последних действий альянса и есть ли еще возможность ее избежать. "Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>

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россия, москва, александр грушко, нато