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Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
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08:40 08.10.2024 (обновлено: 09:05 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mid-1976881720.html
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД - РИА Новости, 08.10.2024
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД
Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:40
2024-10-08T09:05
россия
москва
александр грушко
нато
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Такие задачи находятся не в компетенции МИД России. Скажу только, что ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и должно быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с нами языком силы", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, проводится ли в России моделирование гипотетических сценариев войны с НАТО на фоне последних действий альянса и есть ли еще возможность ее избежать. "Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко. Читайте полный текст интервью Александра Грушко &gt;&gt;
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россия, москва, александр грушко, нато
Россия, Москва, Александр Грушко, НАТО
Разговаривать с Россией языком силы бесперспективно, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: разговаривать с Россией языком силы бесперспективно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Планы России в области обороны нацелены на то, чтобы продемонстрировать противникам бесперспективность попыток разговаривать с Москвой языком силы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Такие задачи находятся не в компетенции МИД России. Скажу только, что ответственное планирование в области обороны должно учитывать любые варианты и должно быть нацелено на то, чтобы демонстрировать бесперспективность разговаривать с нами языком силы", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, проводится ли в России моделирование гипотетических сценариев войны с НАТО на фоне последних действий альянса и есть ли еще возможность ее избежать.
"Еще раз подчеркну: не Россия, а Североатлантический альянс встал на путь конфронтации. Именно НАТО отказалась от диалога с нами и совместного поиска путей реагирования на реальные, а не мнимые угрозы и вызовы региональной и глобальной безопасности. Именно целенаправленная политика альянса привела к крупномасштабному кризису евробезопасности, разрушению инструментов, ее обеспечивающих", - заключил Грушко.
Читайте полный текст интервью Александра Грушко >>
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России, заявили в МИД
08:38
 
РоссияМоскваАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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